Pela terceira vez, Fábio Porchat regressa aos palcos nacionais com "Histórias do Porchat". Com 303 sessões já realizadas, mais de 250 mil espectadores, no espetáculo, que já passou pelo Brasil, Portugal, Angola, Espanha, França e Irlanda, o humorista conta experiências únicas, desde encontros com gorilas em safaaris africanos até situações hilariantes como uma massagem quase erótica na Índia e uma improvável dor de barriga no Nepal.

"Histórias do Porchat" vai estar em Portugal de 28 de outubro a 2 de novembro.

Veja as datas: