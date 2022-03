Os britânicos Metronomy e Sports Team vão juntar-se ao cartaz do festival Super Bock Super Rock (SBSR), anunciou hoje a organização do evento que vai decorrer entre 14 e 16 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em Sesimbra.

As duas bandas vão atuar no primeiro dia do festival, quando também atuam A$AP Rocky, Flume, Leon Bridges, entre outros. Para além de outras confirmações, o SBSR vai contar ainda com artistas como C. Tangana, Hot Chip, Goldlink, Kevin Morby, Capicua, Foals, Jamie XX, Woodkid.