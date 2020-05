Morreu Vicente Pinto Abreu, DJ, colecionador e uma das personalidades mais importantes da cultura portuense contemporânea, avançou o site Rimas e Batidas. O artista fez parte do coletivo 7 Magníficos, juntamente com Carlos Moura, Chico Ferrão, Miguel Dias, Pedro Mesquita, Rui Pimenta e Pedro Tenreiro.

Nas redes sociais, o rapper e produtor Keso também confirmou a morte do DJ. "‘Sinceramente Portuense’. Hoje perdemos uma das pessoas mais incríveis e genuínas que alguma vez conheci nesta cidade. Uma verdadeira enciclopédia de musica e cinema e, melhor ainda, provavelmente a enciclopédia mais divertida de sempre. Um magnífico. Vicente Pinto Abreu. Jamais, mas jamais, te esquecerei. Obrigado por tudo", escreveu o artista.

O anfitrião do programa "Poder Soul", da Antena 3, também reagiu à morte do amigo. "Gostava de acreditar que - como canta Robert Wyatt, um dos artistas favoritos do Vicente, nesta enorme canção ["At Last I Am Free"] dos, também seus eleitos, Chic — isto possa ter sido, para ele, uma qualquer forma de libertação. não me despeço porque aqui ele vai morar sempre", escreveu.