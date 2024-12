Em dia de aniversário, Tony Carreira partilhou uma prenda com os fãs. Esta segunda-feira, dia 30 de dezembro, o artista editou o tema "Vou-te Amar".

A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com letra de Tony Carreira, Carolzinha e Bruno Sucesso. O videoclipe de "Vou-te Amar" pode ser visto no Youtube - ver aqui.

"Fazer um videoclipe para uma canção tão especial como esta foi um enorme desafio. Tive a sorte de me cruzar com um realizador excecional, que sentiu esta música desde o primeiro instante: Carlos Mata. Sem dúvida, este é o meu melhor videoclipe de sempre", escreveu o cantor na sua conta no Instagram.

A canção é dedicada a Sara Carreira e foi apresentada pela primeira vez no início de dezembro na "Gala dos Sonhos". "Estás em cada instante bom da minha vida/ Estás em cada lágrima caída/ Estás no adeus que jamais eu pensei que diria", canta Tony Carreira no novo single.

LETRA:

Nunca esquecerei

Como poderia

Não sei desfazer

As lembranças lindas

Estás em cada instante bom da minha vida

Estás em cada lágrima caída

Estás no adeus que jamais eu pensei que diria

Estás na parte inapagável da memória

Estás naquele tempo bom que já não volta

Estás em tudo o que eu vejo, mas sem poder

Te ver agora

Vou-te amar

Até onde eu existir

Até onde o infinito acabar

Até o amor que mora em mim

Alcançar o que mora em ti

Vou-te amar

Até onde eu existir

A força deste amor será

A saudade que trago em mim

Que só vai quando te encontrar

Vou-te amar

Nunca esquecerei

Nem por um só dia

Esquecer-te eu não sei

Como poderia

Estás em cada instante bom da minha vida

Estás em cada lágrima caída

Estás no adeus que jamais eu pensei que diria

Estás na parte inapagável da memória

Estás naquele tempo bom que já não volta

Estás em tudo o que eu vejo, mas sem poder

Te ver agora

Eu já não sei se ainda estou a viver

Ou vivo à espera de um dia poder

Ter-te em meus braços e não te deixar

Eu já não sei se ainda estou a viver

Vou-te amar

Vou-te amar