Oliviero Toscani, o fotógrafo de moda italiano conhecido pelo seu trabalho nas campanhas publicitárias provocadoras da Benetton, morreu esta segunda-feira aos 82 anos, anunciou a sua família.

O fotógrafo nascido em Milão, que passou duas décadas como diretor de arte da empresa retalhista, revelou em agosto que sofria da doença incurável amiloidose, na qual se desenvolvem depósitos anormais de proteínas no corpo, e que perdeu 40 quilos.

“É com muita tristeza que anunciamos que hoje, 13 de janeiro de 2025, o nosso querido Oliviero embarcou na sua próxima viagem”, disse a sua família em comunicado no Instagram, pedindo privacidade.

Toscani era conhecido por ir além na publicidade, usando imagens visceralmente chocantes para chamar a atenção para temas sociais, desde a SIDA e o racismo até à pena de morte ou assassinatos da máfia - e vender produtos.

O mais controverso foi o uso por Toscani de uma fotografia de David Kirby, que sofria de SIDA, no seu leito de morte, rodeado pela sua família, para uma campanha da Benetton em 1992, durante o auge da crise de saúde nos EUA.

A campanha provocou uma reação negativa por parte dos ativistas da SIDA e um boicote à Benetton, mas Toscani não se mostrou arrependido do seu trabalho.

Numa entrevista de 2016 a um blogue de fotografia, afirmou que uma empresa tem a responsabilidade de “mostrar a sua inteligência social e sensibilidade à sociedade que a rodeia”.

Reação, censura

O trabalho de Toscani para a Benetton – de 1982 a 2000 e novamente de 2017 a 2020 – foi saudado e insultado.

Incluía campanhas apresentando uma mulher negra amamentando uma criança branca, uma freira e um padre a beijarem-se, um bebé recém-nascido ainda ensanguentado com cordão umbilical preso e uma série de preservativos coloridos sobre um fundo branco.

Além das reações e boicotes dos consumidores, algumas das suas campanhas "United Colors of Benetton" foram censuradas na Itália e na França.

Outro trabalho foi igualmente controverso. A fotografia de 2007 de Toscani para a marca de moda Nolita da modelo nua e gravemente anoréxica Isabelle Caro - que mais tarde morreu da doença - foi programada para corresponder à Semana de Moda de Milão.

Estava afixado em outdoors com "Anorexia Não" por cima da foto.

Um calendário de 2012 que fez para um consórcio de couro em Florença representava doze pénis, seguindo outra versão que usava genitália feminina.

"Fotografia é compromisso ético! Estou-me nas tintas para a estética fotográfica", disse Toscani ao diário italiano Corriere della Sera em agosto.

Questionado sobre qual a imagem de que mais se orgulha, disse ao jornal, “por todas, pelo ativismo”.

“Não é uma imagem que faz história, é uma escolha ética, estética, política a fazer com o seu trabalho”, disse.

Nascido em 28 de fevereiro de 1942 em Milão, Toscani era filho de um respeitado fotógrafo do Corriere e frequentou a escola de arte em Zurique.

Rapidamente começou o seu trabalho em fotografia de moda, colaborando com grandes nomes do meio, incluindo a sua eventual longa associação com a Benetton.

No entanto, a marca rompeu relações com Toscani em 2020 após comentários desdenhosos que ele fez sobre o trágico desabamento da ponte em Génova em 2018, que matou 43 pessoas.

A família Benetton era a principal acionista da empresa que administrava a ponte na altura do desastre.