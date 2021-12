O músico e produtor jamaicano Robbie Shakespeare, que formou a famosa dupla de reggae e dub Sly and Robbie - com o baterista Sly Dunbar - morreu aos 68 anos nos Estados Unidos, anunciou o ministro da Cultura da Jamaica na quarta-feira (8).

"Estou em estado de choque e tristeza depois de receber a notícia de que o meu amigo e irmão, o lendário baixista Robbie Shakespeare, morreu", disse a ministra da Cultura jamaicana, Olivia Grange, num comunicado à imprensa na quarta-feira.

"Sly e Robbie estão entre os melhores músicos da Jamaica", disse a ministra, acrescentando que "a perda de Robbie será sentida pela indústria [musical] em casa e no exterior".

De acordo com o jornal jamaicano The Gleaner, Shakespeare morreu na Flórida, onde tinha sido hospitalizado por problemas renais.

Nascido a 27 de setembro de 1953 em Kingston, o baixista ganhador dos Grammy começou a tocar com Aston Barrett, um dos futuros membros de Bob Marley and the Wailers, principais nomes do reggae.

Em 1973 conheceu Dunbar e mais tarde fundaram uma das duplas mais conhecidas do reggae e dub, para depois se tornarem produtores de sucesso desse estilo.

A dupla colaborou com grandes nomes do reggae jamaicano como Black Uhuru, cofundador dos Wailers, o falecido Peter Tosh, Gregory Isaacs, U-Roy, que morreu em fevereiro, e Lee "Scratch" Perry, outra lenda mundial que morreu em agosto.

No início dos anos 1980, Sly and Robbie ganhou fama internacional tocando com artistas como Grace Jones, Bob Dylan, Madonna e os Rolling Stones.

Em 1984, o álbum "Anthem" de Black Uhuru, produzido por Shakespeare, ganhou o primeiro Grammy de reggae.

Sly e Robbie também conquistaram um Grammy com o seu álbum de 1998 "Friends".

No ano passado, a revista Rolling Stones classificou Shakespeare em 17º na lista dos maiores baixistas de todos os tempos.