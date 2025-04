O cantor jamaicano Max Romeo morreu na passada sexta-feira, dia 11, aos 80 anos. A notícia foi avançada pelo jornal Jamaica Observer, que adianta que o músico morreu devido a um ataque cardíaco.

Maxwell Smith, o seu nome verdadeiro, era considerado um dos pioneiros do reggae. O artista saiu de casa aos 14 anos para trabalhar numa plantação de açúcar e, aos 18, mudou-se para Kingston, onde deu início à sua carreira musical.

Max Romeo ganhou destaque internacional com o tema “Wet Dream”, que, apesar de ter sido banida pela BBC devido ao seu conteúdo sexual, alcançou o Top 10 no Reino Unido. Já em 1975, o músico lançou o elogiado disco "Revelation Time".

Durante a década de 1970, consolidou-se como uma figura central do roots reggae, sobretudo pelas suas colaborações com o lendário produtor Lee “Scratch” Perry. O álbum "War Ina Babylon" (1976) é considerado uma obra-prima do género, com especial destaque para a faixa “Chase the Devil”, que foi usada por artistas como Jay-Z e os Prodigy.

Max Romeo estava confirmado no cartaz da edição deste ano do Festival Músicas do Mundo, em Sines. Nas redes sociais, a organização do festival lamentou a sua morte e prometeu anunciar o nome do artista que o substituirá.