“Com mais esta exposição fora de portas, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves cumpre a sua missão de divulgação da Coleção Miró através de um extenso e diversificado programa de exposições de itinerâncias e coproduções internacionais”, refere o museu do Porto num comunicado.

A mostra, comissariada por Robert Lubar Messeri, que estará patente até 23 de fevereiro de 2020, foi organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves a partir da Coleção do Estado Português, em depósito na Fundação de Serralves.

De acordo com o museu, as 80 obras do pintor surrealista catalão Joan Miró na coleção do Estado, datadas entre 1924 e 1981 e selecionadas para a exposição em Nápoles, permitem seguir a trajetória do artista com uma carreira de mais de seis décadas.

“Numa prática que entrecruzou pintura, desenho, escultura, cerâmica, tapeçaria e gravura, Miró explorou a linguagem dos signos, alinhando o seu projeto com o interesse cubista na estrutura da representação e com as experiências surrealistas na escrita e na poesia”, lembra o museu.