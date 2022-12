Uma conversa com estudantes e historiadores sobre os estudantes universitários que foram presos e torturados na década de 1960 pela PIDE, polícia política da ditadura do Estado Novo, vai decorrer no Museu do Aljube, em Lisboa, a 21 de janeiro de 2023.

A ação repressiva do Estado Novo sobre dezenas de estudantes universitários que se manifestaram contra a ditadura, e levaram a detenções em 1964 e 1965, irá ser recordada pelo Museu, evocando a resistência de manifestantes e das suas famílias. A conversa – que terá início às 15h00 de 21 de janeiro, no Museu do Aljube - terá a participação de antigos estudantes que viveram aqueles acontecimentos e também dos historiadores Luís Farinha e Luísa Tiago de Oliveira.