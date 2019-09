O álbum abre com “Por esta entrada” e inclui 18 temas, entre os quais “Verdade e mentira”, “Lá no Xepangara”, “Ali Está o Rio” e “Canção da Paciência”, a par de “Os Vampiros”, “O Comboio Descendente” e “O Que Faz Falta”.

As ilustrações são de Pedro Sousa Pereira e há um texto de José Mário Branco, que trabalhou com o criador de "Coro dos Tribunais", em álbuns como "Cantigas do Maio" e "Venham mais Cinco".

Para José Mário Branco, José Afonso “é um mestre” que, como “os grandes mestres da cultura”, tem sido alvo de glosas, citações e reinterpretações.

“Por Terras do Zeca” é apresentado na terça-feira à noite, no Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, com um elenco alargado que inclui os músicos Ana Lains, Carlos Alberto Moniz, Patxi Andión e Stefania Secci.

O espetáculo conta também com a histórica Filarmónica Vaguense, de Vagos, no distrito de Aveiro, constituída por 50 músicos jovens, entre os 09 e os 20 anos, dirigidos pelo maestro Leonel Ruivo.

Em Lisboa, a Filarmónica o resultado de um projeto pedagógico com a música do José Afonso, como Zaccaria destacou à Lusa.