Sobre Úria, que apresentou no ano passado o álbum “Marcha Atroz”, a SPA sustenta a atribuição do prémio ao "autor intérprete, pela criação de uma obra que já é hoje reconhecida pelo público e pela crítica”. O prémio será entregue no princípio do próximo ano.

Úria, que completa hoje 40 anos, faz parte do movimento Flor Caveira, fundado em 1999 por Tiago Guillul, e deu-se a conhecer em 2003 com o álbum “O Caminho Ferroviário Estreito”. Até à atualidade editou oito álbuns, entre eles “A Descondecoração” (2010) e “Grande Medo do Pequeno Mundo” (2013).

A par da sua carreira a solo, tem composto canções para cantores como Ana Moura, António Zambujo, Clã e Kátia Guerreiro.