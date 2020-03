Os Nine Inch Nails decidiram surpreender os fãs esta quinta-feira, dia 26 de março: a banda lançou dois álbuns novos, "Ghosts V: Together" e "Ghosts VI: Locust", que podem ser descarregados gratuitamente no seu site oficial. Os discos também estarão disponíveis nos serviços de streaming a partir desta sexta-feira.

"Horas e horas de música. Grátis. Algumas são um pouco felizes, outras nem tanto", escreveu Trent Reznor na sua conta no Twitter.

Juntamente com os discos, Atticus Ross e Trent Reznor partilharam uma mensagem para os fãs. "À medida que as notícias parecem ser cada vez mais negras, demos por nós a pensar que também pode haver esperança em tempos de desespero", frisam, lembrando que se consideram "pessoas anti-sociais, que preferem estar sozinhas". "Percebemos agora da importância da ligação entre as pessoas", acrescentam.

"Ouvir música, pensar sobre música ou criar música sempre foi o que nos ajudou, nas boas e más alturas. Com isto no pensamento, decidimos acabar estes álbuns para manter a sanidade. O 'Ghosts V: Together' é para quando nos parece que as coisas vão ficar bem, já o 'Ghosts VI: Locusts'... bem, já vão perceber", explicam.