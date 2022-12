“Uma reflexão metafórica sobre a nossa posição no mundo de hoje, onde somos constantemente bombardeados por informações e acontecimentos que nos levam a aceitar a banalidade do quotidiano como aceitável”, é como os Artistas Unidos definem a peça na página da companhia na Internet.

Interpretada por David Esteves, Madalena Almeida, Miguel Graça e Pedro Caeiro, “Como Sobreviver a um Acontecimento” tem cenário de Rui Casares, figurinos de Mia Lourenço, apoio musical de Tomás Alves, desenho de luz de Daniel Worm de Assunção e registo audiovisual e fotografia de Bruno Bernardo.

A peça tem récitas de terça a quinta-feira, às 19h00, à sexta, às 21h00, e, ao sábado, às 16h00 e 21h00.

Entretanto, a companhia fundada por Jorge Silva Melo lançou uma campanha que alia a venda de bilhetes para espetáculos com a aquisição de obras editadas na coleção Livrinhos de Teatro, uma parceria que começou com a editora Livros Cotovia e que em dezembro de 2020, um mês após o encerramento desta editora e livraria, passou para a chancela da livraria e editora independente Snob, com a edição de “A nossa cidade”, de Thornton Wilder.