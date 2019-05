"Trata-se se um espetáculo a partir do imaginário de Paula Rego, que convoca a pintura para construir um objeto teatral onde o corpo e o movimento se sobrepõem à palavra", disse à agência Lusa Rui Cerveira, diretor do Teatro Extremo, que promove esta mostra de artes para os mais pequenos há mais de duas décadas.

Com um orçamento de 125 mil euros, esta edição do Sementes, que inclui espetáculos de teatro, dança, música, circo, marionetas, artes de rua e artes plásticas, conta com a participação de 19 companhias profissionais e de uma dezena de companhias estrangeiras, provenientes de Espanha, Canadá, Reino Unido, Rússia, Roménia, Bélgica, Argentina e tália.

Segundo Rui Cerveira, Itália é justamente o país mais representado nesta edição do Sementes, pelo que a organização - a exemplo do que também aconteceu o ano passado com a Espanha (país mais representado em 2018) -, conta este ano com o apoio da embaixada italiana em Portugal.

Embora dedique particular atenção aos mais pequenos, o Sementes oferece uma programação para toda a família, com espetáculos em diversos equipamentos e espaços públicos do concelho de Almada, mas também nos concelhos do Barreiro, Loures, Moita, Montemor-o-Novo, Seixal e Sesimbra.

Nesta edição do Sementes, que termina a 2 de junho, terá patente no Teatro Estúdio António Assunção uma exposição de artes plásticas de alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico, no âmbito de uma parceria com o Agrupamento de Escolas Anselmo Andrade, de Almada.