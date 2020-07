“É um fenómeno provocador, chocante”, considerou Rômulo Mateus.

Envolvendo “investigação de ponta em tecnologia, sociologia, antropologia, avaliação de impacto social e ética”, a SAMP associou-se à ópera de Dublin e ao teatro El Liceu, de Barcelona, chamando o instituto de pesquisa multimédia Vicomtech, de Bilbau, para a coordenação.

O consórcio inclui ainda o centro de investigação Centrum Wiskunde & Informatica, da Holanda, a Dublin City University e a empresa Virtual Reality Ireland, da Irlanda, a Universidade de Barcelona, de Espanha, e o investigador dedicado a arte comunitária François Matarasso.

“É um projeto muito grande, com muitas dimensões”, assumiu Paulo Lameiro. Se em Barcelona o público-alvo são as comunidades migrantes de 40 países que vivem à volta do teatro e em Dublin trabalhar-se-á com os camponeses, já em Portugal “são os reclusos [do Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens)], os familiares, os técnicos que trabalham com eles, o público que vai lá e os decisores”.

Recorrendo a tecnologia avançada, espera-se recriar um mundo novo dentro da prisão de Leiria.

“Já sabemos que não é possível fazer algumas coisas dentro da prisão. Mas agora, com a realidade virtual, podemos ter o [Teatro] São Carlos ou mesmo o Metropolitan Opera ou a Ópera de Paris dentro o estabelecimento. É a mesma coisa? Não, mas não é pior, é outra coisa”, exclamou.

Para Leiria, as universidades e empresas de tecnologia associadas vão trabalhar em ferramentas que “resolvam um problema que os ‘zooms’ agora têm: não é possível cantar ao mesmo tempo”, notou o coordenador.

Segundo Paulo Lameiro, o objetivo é ensaiar ópera no Pavilhão Mozart, em realidade virtual aumentada e em simultâneo com “o avô que está em Cabo Verde, a mãe que está na Amadora e o jovem no estabelecimento”.

“Queremos ter câmaras e ecrãs para os familiares que não podem ensaiar dentro do estabelecimento”, garantindo também a ligação entre “reclusos e ex-reclusos” e com familiares que estão mais longe, para que vejam os espetáculos de “Ópera na Prisão”.

Até 2023 haverá vários cruzamentos e trabalho colaborativo entre as equipas artísticas e os participantes de Portugal, Irlanda e Espanha. Em Leiria, vão estar envolvidos 40 reclusos, 80 familiares e cerca de 50 artistas e técnicos.

Procurando a transformação da ópera tradicional, com a superação de barreiras económicas, sociais e educacionais, o projeto envolve os compositores Nuno da Rocha, Francisco Fontes e Pedro Lima e o escritor Paulo Kellerman, que assinará um libreto original.

O diretor geral de Reinserção e Serviços Prisionais assumiu: “Somos abanados para trazer a mudança ao estabelecimento prisional. Como estamos perante um projeto tão eletrizante, só queremos que o tempo passe para estar aqui e assistir ao resultado”.