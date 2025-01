O projeto “Amplify”, que mobiliza 14 instituições internacionais num consórcio liderado pela Cooperativa Paulo Lameiro - de que faz parte a companhia Musicalmente, que produz os Concertos para Bebés - vai chegar ao terreno entre março e junho.

Laboratórios com bebés e famílias vão servir para “testar equipamentos e desenvolver software”, explicou Paulo Lameiro à agência Lusa.

“Mas entre outubro e dezembro deste ano já contamos testar o primeiro protótipo e ter pela primeira vez uma obra musical a ser criada por um dos bebés do público e sua família”, acrescentou.

Para Paulo Lameiro, este 27.º ano de atividade da proposta dedicada à primeira infância “seguramente que vai ficar na história dos Concertos para Bebés, pela semente que germinará”.

“Queremos elevar o lugar do bebé ao de criador e compositor da obra que será tocada pelos nossos músicos profissionais. Estamos muito entusiasmados, e ansiosos, porque o passo a dar é de especial significado”, explicou.

Num ano marcado pela inovação tecnológica, a tradição não foi esquecida. É disso exemplo a estreia de um solista, Amadeu Magalhães, “que vai trazer o cavaquinho e a música tradicional portuguesa com um dos seus expoentes instrumentais”, realçou o diretor artístico.

“Ao mesmo tempo que ampliamos o ato criativo com inteligência artificial, realidade virtual aumentada e envolvemos investigadores de toda a Europa”, através de “Amplify”, “aprofundamos as nossas raízes históricas com o melhor da música tradicional portuguesa”, notou Paulo Lameiro.

Internacionalmente, os Concertos para Bebés viajam já em fevereiro até à Philharmonie do Luxemburgo, para estrear “BoOmBoOm”, que junta artistas da Musicalmente a intérpretes europeus.

Em 2025, o projeto sediado em Leiria vai atuar pela primeira vez em Itália e na Escócia.

Em Portugal, no domingo, “Uma mãe fado e um pai guitarra”, com Ricardo Parreira e Vânia Conde como convidados, dá início em Leiria à nova programação, seguindo para Coimbra (dia 12) e Sintra (19).

Em fevereiro, “Uma mãe violino”, com Ana Pereira, estreia em Leiria no dia 02. Coimbra (09) e Sintra (23) são outras datas.

Alberto Roque e Isabel Catarino protagonizam “Uma voz que é colo de um saxofone”, que vai a Leiria no dia 02 de março, antes de Coimbra (09), Sintra (16) e Porto, na Casa da Música (23 e 24).

Ainda em março, dia 30, Gil Gonçalves é o tubista de “Sons de veludo”, em Pombal.

O clarinetista Paulo Bernardino dá fôlego a “Um tio clarinete de botões luminosos” em abril em Leiria (06), Coimbra (13) e Sintra (27).

Para maio, a Musicalmente programou com Inesa Markava “Mãe e filha de cores e poemas”, em Leiria (dia 04), Coimbra (11), Sintra (18), Loulé (25) e Leiria Kids Festival (31).

“Um pai de sons em forma de hang”, com Daniel Reis, é a proposta de junho, em Leiria e no Leiria Kids Festival (dia 01), Coimbra (08) e Sintra (15).

Amadeu Magalhães revela “Um arraial de cavaquinhos, seus tios e primos” em Leiria em 06 de julho e em Coimbra (13) e Sintra (20).

“Pais e amigos de palhetas várias” dá protagonismo ao acordeão de Pedro Santos e ao saxofone de José Lopes em Leiria no dia 07 de setembro, seguindo para Coimbra (14) e Sintra (21).

Luísa Sobral regressa aos Concertos para Bebés em outubro com “Quatro filhos de tantas canções”, em palco em Leiria (05), Coimbra (12) e Sintra (19).

“Irmãs tecidas de cordas coloridas” convoca a harpa e a teorba para famílias em novembro em Leiria (02), Coimbra (09), Albergaria-a-Velha (15), Sintra (16) e Loulé (23).

A fechar o ano, em dezembro, “Natal a 2 irmãos de Cuba na voz e na alma”, junta à equipa Musicalmente David e Sandra Lamy em Leiria (07), Sintra (14), Coimbra (21) e Pombal (28).