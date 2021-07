Os Ornatos Violeta são uma das mais recentes confirmações para a edição de 2020 do North Music Fest, no Porto. A banda liderada por Manel Cruz atua no dia 30 de setembro na Alfândega do Porto.

A notícia foi avançada em primeira mão pela Rádio Comercial, que adianta que os Linda Martini, PAUS, Zen, Pedro da Linha e Paraguaii sobem ao palco do festival no mesmo dia.

Este será o terceiro regresso aos palcos dos Ornatos Violeta. A banda reuniu-se em 2012 e 2019 para concertos especiais.

O festival, que decorre de 30 de setembro a 2 de outubro de 2021, conta já com bandas confirmadas como The Script, OneRepublic e The Waterboys.

À semelhança dos demais eventos culturais, devido à pandemia de COVID-19, o North Music Festival adiou a edição de 2020 para este ano, apresentando como novidade mais um dia de concertos, cujo cabeça de cartaz, assim como o restante alinhamento, será, entretanto, revelado, de acordo com um comunicado da organização.

O bilhete diário tem o valor de 50 euros e o passe geral terá uma pré-venda limitada no valor de 90 euros.

Para o público que adquiriu os bilhetes em 2020, e no seguimento do que já foi indicado, os mesmos mantêm-se válidos para as novas datas agora anunciadas, tendo em conta o alinhamento do cartaz.

Já os detentores dos passes gerais (de dois dias no ano passado) têm um upgrade automático, passando a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional.