Na noite da passada quinta-feira, no parque do castelo de Ribaucourt, a 20 quilómetros de Bruxelas, 400 pessoas participaram numa edição especial do festival Paradise City - o número máximo permitido para eventos ao ar livre.

"Somos o primeiro evento com público na Bélgica desde o fim do confinamento. As pessoas estão muito emocionadas. Todas querem divertir-se, ver os artistas a tocar", declarou à AFP um dos organizadores, Antoine De Brabandere.

O festival, que normalmente reúne 10000 pessoas por dia, foi cancelado na sua versão habitual.