“O primeiro fim de semana foi um sucesso. Tivemos cerca de 200 mil festivaleiros, 38 mil pessoas a acampar e esperamos números semelhantes neste próximo fim de semana”, afirma, em declarações à agência Lusa, a porta-voz e responsável pela comunicação do festival, Debby Wilmsen.

É na cidade belga de Boom, com menos de 20 mil habitantes, que todos os anos desde 2005 se juntam fãs da música eletrónica para ver alguns dos DJ mais conhecidos do mundo, num festival que começou por contar com uma audiência de 10 mil pessoas para, hoje em dia, ter 400 mil participantes vindos de 200 países (entre os quais Portugal e Brasil) distribuídos por dois fins de semana.

Ao todo, nestes dois fins de semana, um total de 800 artistas atua nos 16 palcos ali montados - num complexo que é do tamanho de 63 campos de futebol e requereu 52 dias de montagem -, entre os quais os conhecidos DJ Alesso, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Sebastian Ingrosso, Swedish House Mafia e Tiësto.

Depois de, no fim de semana passado, o DJ português Diego Miranda ter atuado em parceria com o produtor britânico Azteck, no próximo sábado realiza-se a atuação do também português DJ Kura.

Cerca de 400 jornalistas cobrem o evento, metade em cada fim de semana.

O Tomorrowland é um dos maiores e mais emblemáticos festivais de música do mundo e abrange todos os géneros de dança eletrónica. Este ano celebra os seus 20 anos de existência sob o mote “Vida”.

Este que começou por ser um festival familiar é hoje uma marca de entretenimento global e, em outubro, vai voltar a Itu, em São Paulo, para a quarta edição do Tomorrowland Brasil (juntando-se a festivais igualmente realizados nos Estados Unidos e em França).

Após anteriores edições em 2015, 2016 e 2022, o Tomorrowland Brasil volta então agora a Itu, com os cerca de 180 mil bilhetes a terem esgotado em menos de três horas, sob o mote “Adscendo”, que simboliza o amor e a união compartilhados no festival por pessoas de todo o mundo através da linguagem universal da música.

Atualmente, o grupo Tomorrowland está ativo em oito países, como Bélgica, Brasil, México, Países Baixos, França e Espanha, assim como o emirado do Dubai, com o grupo de entretimento a dispor de escritórios em Antuérpia (além de estúdio em Schelle e armazém em Rumst), em Alpe d'Huez (França) e em São Paulo (Brasil) para os seus negócios de eventos e lazer.

O volume de negócios da empresa, 100% flamenga, ascende a cerca de 250 milhões de euros, dispondo de mais de 200 colaboradores permanentes com uma idade média de 30 anos e de 15 mil trabalhadores por dia durante o Tomorrowland da Bélgica.

Por ano, são vendidos cerca de um milhão de bilhetes para todos os festivais e eventos combinados.