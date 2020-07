Foi assim que o “26” e o “31”, dois números de infetados que já eram famosos por serem os primeiros casos associados a Angola a contágio por transmissão local da COVID-19, ficaram também imortalizados na arte de Albino da Conceição.

O artista angolano saiu assim dos seus temas mais habituais, África e as paisagens angolanas, por uma obra mais abstrata.

“Tenho-me essencialmente dedicado a obras do real e depois faço a minha interpretação”, contou à Lusa o pintor que escolhe habitualmente temas angolanos para dar a conhecer um país que tem “muitos recantos, pessoas, coisas boas” por descobrir.

Albino da Conceição pinta por que gosta, mas também “para transmitir algumas mensagem à sociedade”, resume, apontando na tela um dos quadrados que simboliza o confinamento.

Mas há outros sinais: num canto da pintura, um avião estilizado lembra que “o covid expandiu-se pelo mundo de avião e trouxe os casos para Angola”.

Há ainda um desenho esférico, que simboliza o globo, mas também o vírus, e uma linha negra que se espalha por todo o quadro “significando os casos e os respetivos contactos”.

Atores importantes, médicos e enfermeiros, “o pessoal de saúde” estão representados através de linhas brancas que controlam a propagação da doença, “um trabalho feito com amor”, descreve Albino da Conceição, mostrando a configuração de um coração

“O amor é o caminho que temos de fazer juntos para ultrapassar todos os obstáculos causados pela doença. Gostei de ter feito esta obra, no final acho que consegui reunir aquele mesmo sentimento que me veio quando vi aquelas crianças e aquele povo do meu município ficar satisfeito por estar novamente em liberdade”, realça.

Neste retrato pandémico de Angola “e do mundo todo”, o pintor foi buscar as cores das várias bandeiras internacionais, com predominância do amarelo, vermelho, azul e branco para expressar a universalidade do vírus surgido na China, que sem olhar a cores, nem a países, se espalhou pelo planeta contaminando, e matando, milhões de pessoas.

O também político, que tirou uma licenciatura em Desporto e ocupou diversos cargos governamentais ligados ao desporto, chegando a ser ministro da Juventude e Desporto, é um autodidata que gosta de desafios.

Não faz esboços nem desenhos e “ataca” a tela diretamente, pintando sempre a óleo e apenas com espátula.

“Com pincéis seria demasiado fácil”, salienta Albino da Conceição.

“Gosto da textura que a espátula provoca e deixa nos quadros”, diz.

Confessa que “desde miúdo” sempre gostou do desenho e da cor, mas ao longo dos anos dedicados à carreira política foi esquecendo as artes e só nos últimos anos regressou às tintas, incentivando pelos filhos, estudantes de Design e Arquitetura.

Fez a primeira exposição em 2015 e daí para a frente, “não houve mais tempo para parar”.

Expôs também em 2017, na Galeria Nuno Sarmento, em Aveiro, e um ano mais tarde em São Salvador da Bahia, a convite de uma associação.

Quanto ao destino a dar à última obra: “depende do que a sociedade vai querer”.