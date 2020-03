"É um livro simples e sensível no conteúdo e na forma", refere o júri, citado na nota de imprensa da Fundação Bissaya Barreto, salientando que "a espessura semântica do álbum resulta da perfeita articulação entre o texto, quase minimalista, e as imagens límpidas, atentas ao pormenor expressivo, permitindo diferentes leituras para diferentes leitores".

O júri, composto por Leonor Riscado, Rui Veloso e Lúcia Santos, realça ainda que na obra de Eric Many "a subtileza e a inteligência com que se abordam as emoções começam por cativar o leitor, intrigando-o e questionando-o de forma permanente".

Na nota de imprensa, a fundação destaca a "elevada adesão de candidaturas" ao prémio, registando 181 obras a concurso, com a participação de 41 editoras e de quatro edições de autor.

Eric Many, nascido em França, vive e trabalha no Porto, onde é professor na Escola Superior de Educação, desde 1999.

Ao longo da sua carreira, esteve envolvido em projetos na área da música e da ilustração, sendo autor e ilustrador de diversos livros de literatura infantil, como "O Caso do Saco", lançado em 2012, ou "Hipólito o Filantropo", em 2007, refere a Fundação Bissaya Barreto.

O Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância, que se realiza de dois em dois anos, começou em 2008, atribuindo cinco mil euros aos autores da obra selecionada.