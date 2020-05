J.K. Rowling viveu no Porto no início dos 1990 e diz-se que se inspirou em vários espaços da cidade enquanto escrevia os livros da saga "Harry Potter". Até agora, muitos fãs acreditavam que a Livraria Lello, conhecida especialmente pelas escadarias em madeira, tinha sido a principal inspiração da autora para criar a Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts.

Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de maio, os fãs do jovem feiticeiro foram surpreendidos com uma revelação da escritora britânica: "Nunca visitei esta livraria no Porto. Não sabia que existia! É linda e gostava que a tivesse visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts".

Depois da reação em massa dos fãs portugueses, a autora voltou ao Twitter para confirmar uma boa notícia: "Se anima as pessoas que estão decepcionadas com a livraria do Porto, escrevi aqui algumas vezes. Este foi provavelmente o café mais bonito em que já escrevi, na verdade. O Café Majestic, na Rua de Santa Catarina", revelou J.K. Rowling.