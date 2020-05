Os vencedores deste ano foram anunciados na terça-feira, sendo eles Matthias Nawrat, da Alemanha, Nathalie Skowronek, da Bélgica, Lana Bastašić, da Bósnia-Herzegovina, Maša Kolanović, da Croácia, Stavros Christodoulou, do Chipre, Asta Olivia Nordentoft, da Dinamarca, Irene Sola, de Espanha, Made Luiga, da Estónia, Shpëtim Selmani, do Kosovo, Francis Kirps, do Luxemburgo, Stefan Bošković, do Montenegro, Petar Andonovski, da Macedónia do Norte, e Maria Navarro Skarange, da Noruega.

O Prémio de Literatura da União Europeia foi criado em 2009 pela Comissão Europeia e é financiado pelo programa Europa Criativa.

O galardão destina-se a jovens emergentes escritores europeus, tendo como objetivo valorizar a literatura europeia e divulgá-la ao resto do mundo, assim como promover a circulação de obras e autores.