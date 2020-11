Os BMRNG (sigla para o nome 'Boomerang') lançam esta sexta-feira um novo singe, "Estou Bem" (veja aqui o videoclipe). Com a canção, editada pela Sony Music Portugal, Bárbara Miranda, Gonçalo Mendes, Inês Marcelino, Jonatan Haller Pereira e Tatiana Duarte estreiam-se enquanto compositores.

O grupo, que nasceu no programa "La Banda", da RTP1, estiveram à conversa com o SAPO Mag para a estreia de "Prazer em Conhecer-te".

Veja o vídeo:

Com letra e música da sua autoria, "Estou Bem" aborda a dualidade entre o ser e o parecer, questão com a qual a própria banda se deparou. "Depois de vivenciarmos experiências muito intensas e termos ganho um programa televisivo bastante competitivo, que exigiu uma entrega total de identidade, as nossas expectativas ficaram num pedestal um pouco irreal e sofremos a famosa descida 'ao mundo real'. Com este tema queremos que entendam que isso é normal seja qual for o estilo de vida que vivemos e que se possam identificar connosco", frisa o grupo.

"Os BMRNG reafirmam assim a sua posição enquanto um dos projetos mais promissores da música Pop em Portugal", frisa a Sony Music Portugal em comunicado.