O galardão, com o valor pecuniário de 40.000 euros, é promovido pelas fundações Círculo de Leitores e José Saramago, e visa distinguir obras de ficção inéditas de autores lusófonos até aos 40 anos.

“Como forma de perpetuar o espírito de Saramago, o Prémio continuará a ter como jurados escritores anteriormente galardoados com o prémio, nesta edição, Paulo José Miranda, Adriana Lisboa e Ondjaki", e ainda Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago, a editora Guilhermina Gomes, que assume a presidência do júri em representação da Fundação Círculo de Leitores, e a escritora Lídia Jorge, como membro honorário, substituindo Nélida Piñon, falecida em dezembro do ano passado.

As obras a concurso terão de ser apresentadas à Fundação Círculo de Leitores até 15 de maio próximo, devendo os candidatos registar-se no site www.premiojosesaramago.pt.

O vencedor do Prémio será anunciado em outubro ou novembro próximo, e a obra vencedora será publicada e distribuída em todos os países da lusofonia.

Com caráter bienal, o Prémio Literário José Saramago foi atribuído pela primeira vez em 1999 ao português Paulo José Miranda, pela novela “Natureza Morta”, o mais recente distinguido é o escritor brasileiro Rafael Gall, no ano passado, pelo seu romance "Dor fantasma".