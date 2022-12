A peça propõe uma “viagem acelerada pelo tempo de vida de um casal”, acrescenta uma nota do Meridional sobre o acolhimento do espetáculo, uma coprodução Arte 33, Causas Comuns e Teatro Municipal de Vila Real.

Protagonizada por Benedita Pereira e Tomás Alves, a trama de “Pulmão” joga-se na “montanha russa emocional” com que o casal se debate perante a questão de ter ou não um filho, lê-se na apresentação da peça no site do Teatro Meridional.

“Pulmão” tem récitas de quarta-feira a sábado, às 20h00, e, ao domingo, às 16h00.

Nascido em 1980, Duncan Macmillan é conhecido pela adaptação moderna de textos clássicos e direção conjunta de peças com o seu compatriota, também dramaturgo e encenador Robert Icke (1986), entre as quais a trilogia “Oresteia”, de Ésquilo, e “1984”, de George Orwell.