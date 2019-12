Este ano, "All I Want for Christmas", de Mariah Carey, já é a canção de Natal mais ouvida e o single que ocupa a liderança no principal top da Billboard. Mas qual terá sido o tema mais reproduzido há 10, 20, 30 ou 40 anos?

O site Playback.fm disponibiliza uma ferramenta que permite que descubra em poucos segundos qual a canção de Natal mais ouvida no ano em que nasceu. Para descobrir o tema, basta entrar aqui.

Aproveite e descubra também qual a canção que liderava o top no dia em que nasceu.