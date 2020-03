JUNTE AS SUAS CANÇÕES À PLAYLIST DO SAPO MAG

Está em teletrabalho? A fazer exercício em casa? Ou vai às compras? Está a descansar apenas? Ou é hora de fazer algumas tarefas domésticas? Qualquer que seja a reposta, a música é sempre uma boa companhia.

Nos serviços de streaming de música já podemos encontrar dezenas de playlists para todos estes momentos. Mas melhor do que seguir uma mão cheia de listas de reproduções, é criarmos uma playlist ideal para a quarentena com as suas sugestões.

Para isso, o SAPO Mag criou uma playlist colaborativa no Spotify. Para contribuir, basta entrar aqui, seguir a playlist, procurar pela canção no Spotify e adicionar à lista #EmCasa.

Se não utilizar o serviço de streaming, poderá deixar as suas sugestões na caixa de comentários.

Mais informações sobre o COVID-19.