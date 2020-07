Se for fã de Harry Styles e tiver problemas em adormecer, aqui pode estar uma ajuda: o cantor britânico juntou-se à aplicação de meditação Calm e gravou uma série de histórias de embalar. Nas redes sociais, a app, que está disponível para smartphones, confirmou a colaboração.

"RT se sonham com histórias de embalar do Calm narradas pelo Harry Styles", escreveu a aplicação no vídeo partilhado no Twitter.

As gravações do antigo membro dos One Direction fazem parte da série "Dream with Me" e serão disponibilizadas a partir desta quarta-feira, dia 8 de julho.