Durante vários anos, muitos fãs alimentaram rumores sobre um alegado relacionamento amoroso entre Louis Tomlinson e Harry Styles. A teoria ficou conhecida como "Larry Stylinson".

Em entrevista ao site brasileiro G1, Louis Tomlinson falou da história que considera "ridícula". "O que percebi há alguns anos é que não há nada que possa dizer. Não há nada que eu possa fazer para barrar aqueles que acreditam nessa conspiração. Eles são tão ligados com o que acreditam que não vão ver a verdade pelo que ela de facto é", frisou o antigo membro dos One Direction.

"Tenho certeza que muitas pessoas olham e acham interessante todas essas pequenas conspirações que acontecem na vida. Eu estaria a mentir se dissesse que não me irrita um pouco, mas é a natureza do trabalho", confessou o artista.

Para Louis Tomlinson, muitas das vezes, as teorias "tornam-se muito pessoais". "Tenho meu filho, o Freddie. É a pessoa mais importante na minha vida. E ocasionalmente, [aas teorias] acabam por abordar coisas meio injustas", acrescentou.

"Isso é o que temos agora. Não há nada que possa fazer a respeito disso. Nada que possa dizer para impedir as pessoas de inventarem o que desejam inventar. Então, que assim seja", rematou.

Louis Tomlinson, cantor e compositor que foi membro da boyband One Direction, sobe pela primeira vez ao palco MEO, do MEO Marés Vivas, no dia 21 de julho.

O britânico começou o seu percurso musical em 2010, no programa de televisão "The X Factor", enquanto elemento dos One Direction. Mais tarde, em 2018, tornou-se jurado do formato.

Como artista a solo, editou o seu primeiro álbum, "Just Hold On", em 2016, atingindo o segundo lugar nos tops britânicos e um certificado de platina.

Nos anos seguintes lançou os discos "Walls" (2020) e "Faith in the Future" (2022), também com lugares nos tops do Reino Unido e nos Estados Unidos.