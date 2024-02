O comediante britânico Jack Whitehall esteve esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, no "The Tonight Show" para promover o seu novo especial na Netflix, "Settle Down".

Durante a conversa com Jimmy Fallon, o humorista decidiu desejar feliz aniversário a Harry Styles, que celebrou 30 anos no primeiro dia do mês. O meu terceiro especial de comédia foi lançado esta semana. É um dia muito emocionante, mas não só por causa disso. Há outra coisa de que quero falar e estou um bocado chateado por não ter sido referido no monologo. Alguns de vocês saberão que hoje é um dia muito, muito importante por outro motivo", disse Jack Whitehall ao apresentador.

"Um de fevereiro, Jimmy, hoje é o 30.º aniversário do Mr. Harry Styles", lembrou o britânico, lendo depois um poema hilariante dedicado ao cantor de "Watermelon Sugar".

No poema, Jack Whitehall lembra que viu o artista pela primeira vez no "X-Factor", há "quase três caras de Simon Cowell atrás".

"No dia em que a banda acabou [One Direction], eu gritei, chorei... Não estava tão triste desde o dia em que o Mufasa morreu", confessou, arrancando gargalhadas ao público.

Veja o vídeo: