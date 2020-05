O rapper português Mota Jr, conhecido por temas como "Bu Casta Acredita" ou "Mentiras", foi encontrado morto, avançou a TVI24 na tarde desta terça-feira, dia 19 de maio. O músico estava desaparecido desde o dia 15 de março.

Segundo o canal, o corpo do rapper foi encontrado na noite de segunda-feira, dia 18, em Sesimbra. O Correio da Manhã avança ainda que a PJ, que investiga o caso, acredita que o músico foi assassinado.

No Twitter, em Portugal, a morte de Mota Jr rapidamente se tornou no assunto mais comentado pelos utilizadores da rede social.

"Bu Casta Acredita", com Piruka, é o maior sucesso da carreira de Mota Jr, rapper que rimava em crioulo. O videoclipe do tema, que faz parte do álbum "AClara", soma mais de 21 milhões de visualizações no Youtube.

No Instagram, Mota Jr somava mais de 148 mil seguidores. Já no Spotify, as canções do artista são ouvidas, em média, por 36 mil pessoas todos os meses.

