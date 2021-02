A partir do Centro de Artes de Belgais, em Escalos de Baixo, no concelho de Castelo Branco, “a pianista Maria João Pires interpreta ‘Cenas Infantis, Op. 15’ e ‘Arabesque, Op.18’ de Robert Schumann”, segundo informação disponível na página oficial do Jornal do Fundão na rede social Facebook.

O “Recital comemorativo dos 75 anos do Jornal do Fundão” será transmitido em direto, às 21h30, nas páginas de Facebook daquele jornal, de Maria João Pires, do Centro de Artes de Belgais e do BPI.