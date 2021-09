Este prémio distingue projetos de preservação da arquitetura moderna no mundo, que se adaptaram aos padrões contemporâneos como inspirando-se na herança da corrente arquitetónica do Modernismo.

O júri internacional considerou o projeto da Gulbenkian como “uma renovação exemplar” ao adaptar o espaço aos padrões atuais, tanto em termos técnicos, como tecnológicos e de segurança.

O projeto do gabinete Teresa Nunes da Ponte Arquitetura, que projetou a renovação e restauro do grande auditório decorreu, entre 2013 e 2014, com a renovação da sala de espetáculos, palco, subpalco e salas de ensaio da orquestra e coro.