Alexander O'Connor, mais conhecido por Rex Orange County, foi acusado de agredir sexualmente uma mulher em seis momentos diferente em Londres. O músico esteve presente esta terça-feira, dia de 10 outubro, ao juiz de julgamento do caso, no Southwark Crown Court, e declarou inocente, segundo a NME.

Segundo a publicação britânica, o cantor, conhecido por temas como "Best Friend" e "Pluto Projector", foi libertado sob fiança. O julgamento deverá acontecer a 3 de janeiro de 2023.

À Pitchfork, um representante do músico sublinhou que "Alex está chocado com as alegações que nega" e que "espera limpar o seu nome no tribunal". "Ele não pode fazer mais comentários por causa do processo em andamento", rematou a equipa do artista.

Rex Orange County foi um dos cabeças de cartaz da edição de 2022 do MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar.