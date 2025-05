O comediante e ator britânico Russell Brand declarou-se inocente na sexta-feira num tribunal de Londres de cinco acusações de crimes sexuais, incluindo violação e agressão sexual.

A personalidade das redes sociais que se tornou 'influencer' do antissistema enfrenta uma acusação de violação, uma de violação oral, duas de agressão sexual e uma de atentado ao pudor entre 1999 e 2005, envolvendo quatro mulheres.

Multidões aguardavam Brand, de 49 anos, à chegada ao Tribunal de Southwark a vestir uma camisa aberta e um blazer escuro para a audiência judicial, após ser libertado sob fiança na anterior no início do mês.

Brand ganhou reconhecimento internacional como marido da estrela pop Katy Perry, mas é mais conhecido no Reino Unido pelos seus espetáculos de comédia hipersexualizados e frequentemente obscenos, além de aparições na TV e no rádio no início dos anos 2000.

Agora a residir em 'part-time' nos EUA, Brand comparecera a 2 de maio no Tribunal de Westminster, no centro de Londres, onde não mostrou emoção enquanto um procurador lia as acusações contra ele.

Na sexta-feira, Brand compareceu no banco dos réus rodeado por dois polícias, onde permaneceu imóvel e olhou em frente enquanto apresentava as suas alegações.

Deverá ir a julgamento a 3 de junho de 2026.

Os procuradores indiciaram Brand após uma investigação policial sobre alegações apresentadas num documentário do Channel 4 de 2003.

O ator é acusado de violar uma mulher num quarto de hotel após um evento na região sul de Bournemouth em 1999.

Outra acusação refere-se à violação oral e agressão sexual de uma mulher em 2004 no centro de Londres.

As acusações envolvem quatro mulheres, incluindo uma que trabalhava em televisão e outra que trabalhava numa estação de rádio na época das alegadas agressões.

Numa resposta em vídeo na rede social X (antigo Twitter) após ser acusado em abril, Brand disse que estava "grato" pela "oportunidade" de se defender.

Guru dos conservadores

créditos: YouTube

"Era um pateta antes de viver na luz do Senhor. Era viciado em drogas, viciado em sexo e um imbecil, mas o que nunca fui foi um violador. Nunca me envolvi em atividades não consensuais", disse no vídeo.

Nascido em 1975, filho de pais da classe trabalhadora em Essex, a leste de Londres, Brand começou a sua carreira na comédia ainda na adolescência, trabalhando como apresentador da MTV e de um 'spin-off' do "Big Brother".

Apresentou um programa na BBC Radio 2 entre 2006 e 2008, mas desistiu após fazer uma partida em direto, quando deixou uma mensagem de voz sexualmente explícita para Andrew Sachs, ator de "Fawlty Towers" ("A Grande Barraca"), sobre a sua neta.

Antigamente um ativista político de esquerda e estrela de Hollywood, reposicionou-se como um guru conservador para os seus milhões de seguidores nas redes sociais.

Brand frequentemente divulga teorias da conspiração, além de partilhar dicas de bem-estar, nos seus vídeos antissistema. No ano passado, disse que se tornou cristão depois de ser batizado no rio Tamisa.