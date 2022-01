A iniciativa “Riso aos Montes”, que arrancou na quarta-feira nas aldeias de Azinhal, Junqueira e Monte Francisco e se prolonga hoje nas Furnazinhas, Montinho e Odeleite, foi promovida no âmbito do projeto “Castro Marim (COM) Vida”.

Com o objetivo de “promover o envelhecimento ativo e quebrar o isolamento social dos idosos, agravado pela pandemia”, a iniciativa, que assinala o Dia Internacional do Riso, vai prolongar-se até ao dia 28 de janeiro, revelou a autarquia num comunicado.

O projeto está integrado na programação da “Bibliomóvel perto de si”, promovida pelo município, tem como missão “animar os seniores e despoletar gargalhadas com ‘sketches’ humorísticos e um rol de anedotas à mistura”, lê-se na nota da associação que junta os municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A iniciativa vai acompanhar a programação da biblioteca itinerante e percorrer os montes e localidades mais isoladas do concelho de Castro Marim durante um período de quinze dias, três vezes por semana.

A mesma fonte garantiu que as atuações se realizam “ao ar livre e com lugares sentados”, seguindo as “normas de segurança recomendadas pelas autoridades competentes” da saúde para conter a pandemia de covid-19.

As atuações contam “com a participação de um animador”, que vai “encarnar personagens e apresentar alguns ‘sketches’ humorísticos”.

A iniciativa é promovida pelo Município de Castro Marim, coordenado pela associação Odiana e conta com financiamento do programa CRESC Algarve 2020.

Na sexta-feira, as atuações vão ser realizadas em Alta Mora, Corte Pequena e Corujos, segundo o calendário divulgado pela Odiana.

A iniciativa é retomada a 26 de janeiro (Rio Seco e Montinho da Conveniência), prossegue no dia 27 (Odeleite e Corte Velha) e termina a 28 (Altura e São Bartolomeu), concluiu.