Durante quatro dias, o Rock in Rio Humanorama volta a dar destaque ao entretenimento e ao diálogo social, contando com a participação de artistas, ativistas e agentes transformadores do Brasil e de Portugal. As conversão poderão ser vistas na plataforma do evento (rockinriohumanorama.com).

"Ao todo, são 16 horas de conteúdos live e gravados, também traduzidos em lingua gestual, com foco no desenvolvimento do ser humano, percorrendo temas que vão desde a diversidade, educação, as relações humanas, a saúde física, mental e social, a vida nas cidades, o clima e sustentabilidade, entre muitos outros", destaca o Rock in Rio.

A cantora compositora Eva Rap Diva, o ativista Siyabulela Mandela (bisneto de Nelson Mandela), a cantora e bailarina MC Rebecca, Rita von Hunty, David Erlich, o mais jovem professor de filosofia da escola pública portuguesa, a speaker internacional Carla Carvalho Dias e a apresentadora de televisão Marta Leite Castro vão participar no festival.

À semelhança do que aconteceu na primeira edição, o público vai poder escolher os conteúdos a que quer assistir e que estarão integrados numa programação com quatro horas diárias.

"Esta edição do Rock in Rio Humanorama ressalta a importância de assumirmos que a mudança constante é uma certeza inquestionável e que precisamos exercitar formas de nos adaptar e evoluir diante desse cenario. Traremos às conversas pessoas que estão dispostas a expressar suas visões e opiniões sobre a importância de reavaliarmos nosso papel no mundo e sobre como podemos construir novos meios de ser e estar no planeta, idealizando e construindo um mundo melhor para todos.” adianta Agatha Arêas, vice-presidente de learning experience do Rock in Rio.

“O Rock in Rio Humanorama é um espaço onde podemos aprofundar e dar cauda longa aos temas sociais, económicos e ambientais com os quais o Rock in Rio se engaja, nas nossas campanhas e até mesmo dentro da Cidade do Rock”, remata Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Roberta Medina também destaca a “importância de promover iniciativas como o Rock in Rio Humanorama, que surge como resultado da intenção do Rock in Rio em dar voz às pessoas, por meio de diferentes iniciativas que, ao longo dos seus 37 anos de história, têm tido por base a premissa de que a transformação do mundo começa e termina em cada um de nós, promovendo o diálogo e oferecendo ferramentas que impulsionem a mudança e gerem um impacto positivo na sociedade”.