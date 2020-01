Rod Stewart terá de comparecer num tribunal da Flórida por supostamente ter agredido um segurança, avançou a revista People. De acordo com a publicação, o músico envolveu-se numa discussão durante uma festa de ano novo na Flórida.

O músico e o seu filho mais velho, Sean, vão responder às acusações no dia 5 de fevereiro.

Segundo um relatório das autoridades locais, citado pela People, Rod Stewart e os seus amigos tentaram que os seus filhos tivessem acesso a uma área infantil do The Breakers, em Palm Beach. O músico terá gritado e agredido o segurança com um "soco nas costelas".