Rod Stewart celebra 80 anos em janeiro de 2025. Em entrevista ao The Sun, publicada na passada sexta-feira, dia 26 de julho, o cantor confessou que não tem medo de morrer.

"Sei que os meus dias estão contados, mas não tenho medo", disse o britânico ao jornal. "Todos temos de morrer em algum momento, então, estamos todos no mesmo saco. Vou aproveitar ao máximo estes últimos anos que me restam. São poucos - provavelmente outros 15. Posso fazer isso facilmente", acrescentou.

Ao The Sun, Rod Stewart, que atualmente está a fazer uma residência artística no Colosseum do Caesar’s Palace em Las Vegas, confessou ainda que teve de abrandar o ritmo. "Não sou como era nos anos 1970 e 1980, em que podia ficar acordado a noite toda, beber todas e ainda manter minha voz - hoje em dia, tenho de cuidar da voz antes e depois de cada concerto", frisou.