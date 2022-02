O 'rapper' português Sam The Kid atuará a 27 de maio no Campo Pequeno, em Lisboa, acompanhado dos Orelha Negra e de uma orquestra, para revisitar todo o percurso no hip hop, foi hoje anunciado.

De acordo com a promotora, Sam The Kid estará em palco acompanhado por uma orquestra de 24 músicos, dirigida pelo maestro Pedro Moreira. Com ele estarão também os músicos dos Orelha Negra Fred Ferreira, Francisco Rebelo, João Gomes e DJ Cruzfader.

Os anos de carreira de Sam The Kid (Samuel Mira) começam a ser contados em 1999, quando editou “Entre(tanto)”, o álbum de estreia. Seguiram-se “Sobre(tudo)”, “Beats Vol.1 - Amor” (instrumental), em 2002, e “Pratica(mente)”, em 2006. Em 2019 saiu a compilação "Mechelas".

O ‘rapper’ e produtor criou ainda as plataformas TV Chelas, o podcast "Três Pancadas" e tem trabalhado com os Orelha Negra, Mundo Segundo dos Dealema, estreou o projeto Classe Crua (com Beware Jack) e participou em temas de, entre outros, Bispo, Regula, Mind Da Gap e Bob Da Rage Sense.