Veja o direto a partir das 16h00:

Depois da festa de Anitta e Blaya, esta quinta-feira, dia 8 de agosto, as atenções vão estar todas centradas em Post Malone, que sobe ao Palco MEO às 00h20. "Wow", "Better Now", "Psycho (feat. Ty Dolla $ign)" e "Rockstar" são alguns dos temas mais emblemáticos do artista e prometem levar a "tribo" à loucura.

Jimmy P, 6lack e Kura também prometem animar os festivaleiros na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

Para que se possa juntar à "tribo", o SAPO Mag vai diariamente mostrar-lhe os melhores momentos. Além disso, poderá acompanhar em direto as entrevistas com os artistas que vão passar pelos vários palcos do festival MEO Sudoeste.

As conversas com os convidados poderão ser acompanhadas aqui no SAPO Mag, na homepage SAPO e no Facebook do SAPO. Durante as entrevistas, poderá colocar questões aos artistas que vão passar pelo stand do SAPO no MEO Sudoeste.