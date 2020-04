Slow J lançou esta terça-feira, dia 7 de abril, um novo single, "bem vindo a casa.". O tema conquistou rapidamente as redes sociais e foi o assunto mais comentado no Twitter em Portugal na noite de terça-feira e na manhã de quarta-feira.

Segundo o músico, a letra da canção expressa "o que de dentro de mim vem". "É em casa que eu volto à base, que me dou tempo, que me encontro comigo e me reinvento", frisa Slow J.

"Eu não estou preso aqui, eu só voltei/ aqui eu só ostento o que de dentro de mim vem/ bem vindo a casa ao que de melhor tens", canta o músico no refrão do tema.