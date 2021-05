A 26.ª edição do Super Bock Super Rock foi novamente adiada. O festival regressa nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2022, anunciou a organização esta segunda-feira, dia 31 de maio.

"Tudo fizemos para que fosse possível reencontrarmo-nos no Meco para celebrarmos 3 dias de Música Autêntica, mas, infelizmente, ainda não poderá ser este ano. Esta é uma decisão extraordinariamente difícil. Trabalhámos, ao longo dos últimos meses, em conjunto com o Governo, as Autoridades de Saúde e os representantes do setor, em medidas que possam permitir o regresso dos Festivais em segurança. No entanto, as restrições à circulação internacional estão a obrigar grande parte dos artistas a adiar as suas tours para 2022, o que inviabiliza manter o Super Bock Super Rock este ano", frisa a promotora Música no Coração em comunicado.

A organização frisa que aguardou "até ao limite do possível, pela sustentabilidade do festival2 e por saber "o quanto esta decisão impacta as vidas dos artistas e profissionais envolvidos, os nossos patrocinadores e parceiros, a economia local e todo o nosso público".

"Quem tem bilhete para as datas de 2020 ou 2021, este é válido para a edição de 2022, sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete. Caso pretenda o reembolso, pode pedi-lo nos 14 dias úteis seguintes à data prevista em 2021", adianta a organização.

"Quem puder manter o bilhete adquirido para desfrutar do Festival em 2022 estará a prestar um contributo valioso a este setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia. Deste lado, prosseguimos com o empenho e a motivação de sempre para que o 26.º Super Bock Super Rock seja uma das melhores edições da sua história. Por isso, estamos já a trabalhar, em conjunto com os parceiros, para preparar o regresso ao Meco, no próximo ano. Em breve daremos notícias sobre os artistas confirmados", frisa a Música no Coração.