Tom Morello, guitarrista e membro fundador dos Rage Against the Machine, é a mais recente confirmação para a edição de 2024 do Super Bock Super Rock. O músico norte-americano atua no festival do Meco no dia 18 de julho.

Em comunicado, a organização sublinha que "Tom Morello é a prova viva do poder transformador do rock'n'roll e da sua força em pleno século XXI".

"Conhecido pelos seus solos de guitarra inovadores e acordes envolventes, Morello é um artista sempre à procura de testar os limites da música e os seus próprios limites, seja na sua carreira solo ou como membro fundador de bandas de rock tão importantes como os Rage Against the Machine ou os Audioslave", lembra o festival.

A 18 de junho, o Super Bock Super Rock recebe ainda os Måneskin e Royal Blood. Já no dia 19, 21 Savage é o cabeça de cartaz.