A primeira sessão decorre já no sábado, dia 18, com a transmissão de “A grande viagem do pequeno Mi”, de Sandro William Junqueira, que será interpretada por Luís Godinho.

No domingo, será a vez de “O país dos contrários”, de José Eduardo Agualusa, história que será lida por Victor Yovani.

Nos dias 25 e 26 de abril, a programação para os mais jovens será preenchida, respetivamente, com “O compadre simplório tem os pés tortos” e “A semente”.

Pensada para famílias com crianças entre os três e os oito anos, a Salinha Online é um espaço de acesso toe gratuito, composto por vídeos com leituras de histórias e contos infantis.

Assim, todos os sábados e domingos, às 11:00, é lançada uma nova história, que depois fica disponível para ser vista ou revista em qualquer altura.

Os vários atores vão dar corpo e voz, a partir das suas casas, a dezenas de histórias infantis.

A Salinha Online é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal, com o objetivo de ser um espaço dedicado especificamente aos mais pequenos. A ideia é ajudá-los "a alargar a imaginação, assistindo a diversas histórias de autores portugueses e estrangeiros, algumas das quais recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura".