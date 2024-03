O anúncio foi feito esta semana pela sala de espetáculos gerida pela EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa.

O novo piso do Lu.Ca – Teatro Luís de Camões estende-se pelo 'foyer' até à bilheteira e à sala de espetáculos, indicando também o acesso às escadas, aos camarotes e ao entrepiso, onde se encontra a Biblioteca do Público.

Segundo a descrição feita no comunicado, este piso, "além de indicar um percurso seguro para as pessoas cegas ou com baixa visão", permite ainda "alertar para eventuais obstáculos no trajeto, nomeadamente escadas ou desníveis".

Ao novo piso, junta-se a audiodescrição de "todos os espaços visitáveis", através de faixas áudio disponíveis no 'website' do teatro, de modo a permitir que "o público cego ou com baixa visão possa planear a visita".

A Biblioteca do Público, no entrepiso, passa também "a dispor de uma área com dezenas de livros em braille e tinta", abrangendo autores como Mário Castrim, Luísa Ducla Soares e Dick Bruna. O teatro promete ainda que a biblioteca "contará com mais títulos em breve."

O Lu.Ca já dispunha, e vai manter, a edição em braille da programação, numa brochura "sempre disponível na bilheteira e no entrepiso", assim como as sessões regulares com audiodescrição.

Em março, estas sessões vão acontecer nos espetáculos de Catarina Requeijo "A grande corrida" (dia 9), "Muita tralha, pouca tralha" (dia 16) e "Não há duas sem três" (dia 23).

O teatro recorda, no comunicado, que "desde a sua abertura, em 2018, a acessibilidade tem sido um dos princípios orientadores da missão do Lu.Ca".

No ano passado, esta sala de espetáculos recebeu o Prémio Acesso Cultura pela “visão integrada” com que garante "a salvaguarda dos instrumentos de acessibilidade física, intelectual e social.”

O Teatro Luís de Camões, com direção artística de Susana Menezes, é um equipamento cultural de Lisboa, de gestão municipal, cuja programação é dirigida a crianças e jovens.

A programação do Lu.Ca pode ser consultada em www.lucateatroluisdecamoes.pt.