Os espetáculos da programação que decorreu entre setembro e dezembro de 2020 no Teatro Virgínia, em Torres Novas (Santarém), e que foram gravados, vão ser transmitidos, sempre às 21h30, em www.youtube.com/TeatroVirginia, a começar no próximo dia 12, com o espetáculo de novo circo “Por um Fio”, da companhia Erva Daninha.

Na passagem de um ano sobre a morte do músico Pedro Barroso, no dia 19 de março, será possível assistir ao espetáculo da homenagem prestada na data em que o artista completaria 70 ano (28 de novembro).

No “Concerto-Festa-Memória” participaram vários amigos do artista, interpretando algumas das músicas do cantautor, num concerto que pretendeu “homenagear a coragem deste Trova-Dor, com 50 anos de carreira, de fé visionária, de tenacidade forte e assombrosa”, afirma uma nota da Câmara Municipal de Torres Novas.

No Dia Mundial do Teatro, 27 de março, será transmitida aquela que foi a estreia da peça “A Cantora Careca”, a partir da obra de Eugéne Ionesco, pelo Teatro Maior de Idade, do projeto Teatro em Formação do Teatro Virgínia.

A 2 de abril, passa o concerto “O Método”, de Rodrigo Leão, realizado no âmbito do Misty Fest, acrescenta a nota.