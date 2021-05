Portugal está na final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção com a canção “Love Is On My Side”, interpretada pelos The Black Mamba, e que vai decorrer no sábado, em Roterdão (Países Baixos).

No final da segunda semifinal, a banda revelou nas redes sociais um novo single, acompanhado por um vídeo gravado em Roterdão, no hotel onde os músicos se encontram.

Segundo a banda, o tema "Crazy Nando" é “uma paródia acerca de um estereótipo do casanova, aquele homem por quem todas as mulheres suspiram e desmaiam só de ouvir o seu nome.

"Claro que quem vai à guerra, dá e leva, e Nando volta e meia mete-se em sérios sarilhos. Com uma sonoridade picantemente influenciada pelos nossos ídolos dos 70’s, 'Crazy Nando' conta também com um videoclipe gravado num hotel em Roterdão, com os meios possíveis no confinamento imposto pela Eurovisão”, explicam.

Veja o vídeo: