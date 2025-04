A Universal Studios escolheu o Reino Unido para receber o seu primeiro parque temático europeu em 2031, anunciou o primeiro-ministro Keir Starmer na quarta-feira, assinando um acordo que pode criar milhares de empregos e atrair milhões de turistas.

"Garantimos um acordo de investimento multimilionário que fará de Bedford (norte de Londres) o lar de um dos maiores parques temáticos da Europa", disse o primeiro-ministro trabalhista num comunicado em Downing Street.

Não é especificado o valor exato do acordo com o grupo norte-americano Comcast, dono da Universal.

O parque temático juntar-se-á aos outros cinco resorts da Universal Studios à volta do mundo: dois nos EUA (Los Angeles e Orlando) e três na Ásia (China, Japão e Singapura).

O complexo, com inauguração prevista para 2031, deverá ser um dos maiores parques de diversões da Europa, com todos os tipos de atrações e um hotel de 500 quartos, de acordo com o comunicado. Espera-se que rivalize com a Disneyland Paris, que recebeu 10,4 milhões de visitantes em 2023.

O projeto criaria 28 mil empregos, 20 mil durante a fase de construção e oito mil quando o parque for inaugurado, disse Downing Street.

Além disso, o grupo norte-americano comprometeu-se a trabalhar com centros educacionais e universidades locais na região para treinar a próxima geração da sua força de trabalho.

"Trata-se de garantir oportunidades verdadeiras para as pessoas do nosso país", enfatizou Starmer no comunicado.

Mike Cavanagh, presidente da Comcast Corporation, também citado no texto, expressou o seu "entusiasmo por este passo importante" no plano de criar um parque temático da Universal no Reino Unido.

O complexo "complementará as nossas crescentes operações de parques nos EUA, estendendo a nossa presença global para a Europa", acrescentou Cavanagh.

Os visitantes poderão aproveitar atrações baseadas nos maiores sucessos da saga do lendário estúdio de Hollywood, incluindo "Mínimos", "Mundo Jurássico" e Velocidade Furiosa".

"De 'Wicked' a 'Mínimos', a Universal está por trás de alguns dos maiores sucessos dos últimos anos", disse a Secretária de Cultura Lisa Nandy.

A Universal não revelou quais serão as atrações. Mas a imprensa já havia mencionado em 2023 a possibilidade de Paddington, uma verdadeira instituição no Reino Unido, fazer parte dela.

De acordo com a declaração de Downing Street, o projeto geraria 50 mil milhões de libras (cerca de 58 milhões de euros) para a economia britânica até 2055, com mais de 8,5 milhões de visitantes no primeiro ano.

Em 2023, o grupo norte-americano comprou um terreno com mais de 200 hectares ao sul de Bedford, que antes abrigava uma olaria.

O local é particularmente bem servido por transportes públicos. Pode ser alcançado em pouco mais de uma hora de comboio a partir da estação de Saint-Pancras, de Londres, que oferece ligações Eurostar para Paris, Bruxelas ou Amsterdão.

E o vizinho Aeroporto de Luton deverá passar por uma expansão.